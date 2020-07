Quiz | Hoe vierde Miedema haar goal waarmee ze topscorer aller tijden Oranje werd?

NEC sluit eindelijk Edgar Barreto weer in de armen

14:15 NIJMEGEN - Na dertien jaar keert Edgar Barreto terug bij NEC. Op zijn 36ste verjaardag kwam de Paraguayaanse oud-international woensdagmorgen tot een akkoord met de Nijmeegse eerstedivisionist. Als de middenvelder zich binnenkort in Nijmegen meldt, tekent hij voor een jaar met een optie voor nog een jaar. Barreto zegde bijna twee maanden geleden zijn contract bij Sampdoria op. De voetballer is nog in Italië om de laatste zaken voor zijn vertrek te regelen.