Quiz | Welke Feyenoorder speelde vorig seizoen met rugnummer 19?

Stadion­spea­kers delen anekdotes in podcast: ‘Blije Vlaar pakte mijn microfoon af’

14:35 Net als veel supporters missen ook de stadionspeakers van de eredivisieclubs hun tweewekelijkse bezoek aan het stadion. Het was voor Wietze Smid van ADO Den Haag aanleiding om een aantal collega’s op te zoeken voor een podcast. Over hun vak, de hoogtepunten en de chaos. ,,Ik wilde net ingrijpen, toen ik zag dat de tribune in brand stond.”