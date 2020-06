Quiz | Welke Nederlander speelde de meeste wedstrijden voor Barcelona?

visie van de clubwatcher NEC trekt oude jas uit en past een nieuwe: op schema, maar promotie lijkt ver weg

10:35 NIJMEGEN - NEC eindigde in het onafgemaakte 'coronaseizoen' op de achtste plaats. Een plek hoger dan beschreven in het driejarenplan. De Nijmeegse club ligt op schema, maar promotie naar de eredivisie in 2022 lijkt nog ver weg.