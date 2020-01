Racismezaak FC Den Bosch naar tuchtcommissie KNVB

Hall en Hendriks mee Advocaat wacht nog op versterkin­gen bij Feyenoord, Ayoub en Kelly niet mee naar Marbella

16:09 Feyenoord strijkt vandaag neer in Marbella om zich voor te bereiden op de tweede helft van het seizoen. Trainer Dick Advocaat sprak voor de winterstop regelmatig de wens uit om twee versterkingen voor zijn selectie, maar vooralsnog is de clubleiding van de nummer vijf van de eredivisie er niet in geslaagd om nieuwe spelers naar de Kuip te lokken.