Rafinha keert Griekse tegenstander van PSV in Europa League rug toe

Video Arnesen had al snel door dat Kuyt zonder ervaring geen hoofdtrai­ner van Feyenoord kon worden

19:41 Dirk Kuyt heeft zijn contract bij Feyenoord laten ontbinden. De 40-jarige geboren Katwijker, icoon van de club, liep de afgelopen jaren op diverse plekken in de organisatie van de Rotterdamse club mee om ervaring op te doen. Technisch directeur Frank Arnesen had Kuyt graag in een officiële functie bij de club gehouden, maar dat gaat niet door. Feyenoord-watcher Mikos Gouka schetst de achtergronden.