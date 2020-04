Ralf Seuntjens: ‘Ik zou het seizoen heel graag afmaken’

Wat mis je het meeste aan voetbal?

,,Toch wel gewoon in de kleedkamer zijn met die gasten. Een dolletje maken samen, gewoon de praat die je hebt met elkaar. Dat is wel een gemis. Omdat je ook niemand anders ziet nu.



Thuis heb je het natuurlijk over allerlei dingen, maar in zo’n voetbalkleedkamer is de gespreksstof toch heel wat anders. En naast het voetbal probeer je ook altijd een dolletje met elkaar te maken. Dat is wel het ergste gemis voor mij denk ik.’’



Wat is jouw mening over het vervolg van het voetbalseizoen?

,,Ik vind sowieso dat gezondheid op nummer 1 staat. Maar ik zou wel heel graag het seizoen af willen maken. Het mag niet ten koste gaan van de gezondheid van mensen. Dat zou ik niet echt waarderen als dat zou gebeuren.



En ja, het liefste wel met supporters. Juventus en Inter speelden in een leeg stadion, dat was niet om aan te zien. Die kijkcijfers gingen volgens mij gedurende de wedstrijd ook omlaag. Dat is voor niemand echt leuk. Maar als het echt niet anders kan om het seizoen af te maken, dan zou ik best zonder publiek willen spelen.’’