Ramiz Zerrouki zet handtekening bij Feyenoord: ‘Kan niet wachten om te beginnen’

,,Ik ben blij en trots dat het moment eindelijk daar is”, aldus Zerrouki. ,,Feyenoord is een grote club in Nederland. Ik wil me hier als mens en als voetballer verder ontwikkelen en mooie momenten beleven. Ik kan niet wachten om te beginnen.”

De transfer van Zerrouki kwam niet zonder slag of stoot tot stand. Het getouwtrek rond de speler duurde bijna een jaar, maar begin vorige maand kwamen FC Twente en Feyenoord dan toch tot een akkoord. Over de transfersom worden officieel geen mededelingen gedaan, maar die zou liggen rond de 8 miljoen euro.

,,Zoals iedereen weet heb ik hier lang op gewacht. Maar nu is het zover”, vervolgt Zerrouki. ,,Mijn nieuwe uitdaging staat vast, dat is een bepaalde last die van mijn schouders valt. Het geeft een bepaalde rust.”

Het liefst was hij in de winter al neergestreken in Rotterdam. ,,De hunkering werd steeds groter om aan te sluiten. Zeker omdat Feyenoord de tweede seizoenshelft nog in Europa speelde en op weg was naar de landstitel. Maar uiteindelijk lopen dingen zoals ze lopen. En nu is het moment dan aangebroken dat ik hier mag gaan spelen.”

Volledig scherm Ramiz Zerrouki. © Tom Bode

Jongensdroom

Zerrouki hield een goed gevoel over aan de gesprekken die hij voerde met trainer Arne Slot. ,,Daar sprak veel vertrouwen uit. Het totale plaatje is perfect. Ik wil hier weer een volgende stap gaan zetten in mijn voetbalcarrière.”

Bij die volgende stap hoort ook spelen in de Champions League. Als kampioen is Feyenoord rechtstreeks geplaatst voor de groepsfase. ,,Dat is een jongensdroom die uit gaat komen. Het wordt een hele nieuwe ervaring, voor bijna de hele selectie.”

Feyenoord begint op 4 juli aan het nieuwe seizoen. Tot die tijd mag Zerrouki uitrusten van een tropenjaar bij FC Twente. ,,Het was een superlang seizoen, dus ik ga nu even genieten van een vakantie. Als ik daarna aansluit bij de groep hoop ik dat ik lekker fit ben en met een frisse kop kan starten.”

Goal Alert

Mis geen goal: installeer gratis Goal Alert en ontvang tijdens wedstrijden binnen vijf minuten een melding én een video van elk doelpunt van je aangevinkte club. Volg ook al het (internationale) voetbal van vandaag in ons live voetbalcenter.

Beluister hier al onze voetbalpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier alle video's over het Nederlandse voetbal