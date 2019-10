Rampweek Vitesse compleet met sof tegen ADO Den Haag

Bazoer ontbrak bij Vitesse in GelreDome vanwege de ruzie afgelopen week op het trainingsveld met Jay-Roy Grot en trainer Leonid Sloetski. De spelmaker was disciplinair geschorst.

Desastreuze start

Zonder de centrale middenvelder kende Vitesse een desastreuze start. Na krap twee minuten zette Crysencio Summerville ADO al op voorsprong. Het jonge talent reageerde alert, nadat Armando Obispo zijn directe tegenstander Lex Immers uit de rug liet weglopen. Immers zelf zorgde vervolgens na zes minuten met een heerlijke curve voor de 0-2. Vitesse moest daarna wel komen. De Arnhemse equipe was voor rust ook gevaarlijk via Nouha Dicko en Tim Matavz, maar oogde vertwijfeld en ontbeerde finesse in de afronding.

Goal afgekeurd

Matavz zag in de tweede helft ook nog eens een goal afgekeurd. De Sloveen stond na 68 minuten buitenspel, zodat de rebound na een vlammend schot van Grot niet werd toegekend. Navarone Foor, Grot, Matavz en de invallers Thomas Buitink en Oussama Darfalou misten daarna nog kansen.



Uiteindelijk kwam Vitesse in GelreDome zo tot 27 (!) doelpogingen. ADO noteerde in totaal zeven inzetten, met een enorme kans nog in de slotminuut via Tomas Necid. Maar de eerste twee schoten op het doel van Remko Pasveer waren goed voor een belangrijke zege onderin de ranglijst van de eredivisie.