Rapportcijfers | Veel pluimen in Oranje: De Vrij, Depay, De Jong en Gakpo steken er bovenuit

Podcast | ‘De gouden pik van Louis... daar was ‘ie weer’

2 september Het Nederlands elftal speelde bij de rentree van Louis van Gaal als bondscoach gelijk. In Noorwegen werd het 1-1. Puntenverlies zonder ernstige gevolgen, omdat ook Turkije punten verspeelde in 97ste minuut tegen Montenegro. In de nieuwe AD Voetbalpodcast bespreken verslaggever Sjoerd Mossou en presentator Etienne Verhoeff Oranje.