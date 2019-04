Real Madrid: Ødegaard is niet te koop

Huurling Vitesse ontwikkelt zich goed

Ødegaard kwam in het seizoen 2014/2015 voor slechts 3,5 miljoen euro uit Noorwegen. Daarbij werd de complete Europese top afgetroefd.



Hij kwam over van Strømsgodset en was op dat moment slechts 15 jaar oud. Nu de huurling van Vitesse zich sneller begint te ontwikkelen, wil Real Madrid de middenvelder annex aanvaller bij de club houden.



Wel houdt Real Madrid de deur voor een huurperiode open. Ajax zou daar niet onwelwillend tegenover staan. Ødegaard werd voor Vitesse al verhuurd aan sc Heerenveen. In totaal speelde hij al 53 duels in de eredivisie.



Voor Ajax zou Ødegaard na Razvan Marin (Standard Luik), Kick Pierie (sc Heerenveen) en Kjell Scherpen (FC Emmen) de vierde zomerversterking zijn.