‘Rebels genie’ Ihattaren maakt kans op Golden Boy-award

Samenvatting Heerlijke Hal­ler-show in Lissabon bezorgt Ajax droomstart in Champions League

16 september Met een entree die hij in zijn stoutste dromen waarschijnlijk niet zo had uitgetekend, bewees Sébastien Haller zichzelf en Ajax – en met dank aan de weergaloze Antony - een geweldige dienst tijdens de Champions League-aftrap in Lissabon: 1-5.