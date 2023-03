Rechtbank heropent onderzoek in mishandelingszaak Quincy Promes, uitspraak uitgesteld

Rechtbank buigt zich over steekpar­tij van voetballer Quincy Promes

De rechtbank in Amsterdam behandelt vrijdag de strafzaak tegen Quincy Promes. De 31-jarige profvoetballer zou in de nacht van 24 op 25 juli 2020 op een feest in Abcoude zijn neef in zijn knie hebben gestoken. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van poging moord of doodslag.