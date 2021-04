Rechter doet maandag uitspraak over zaak ADO, UVS komt niet opdagen

Video Uitvaart van PSV-icoon Van der Kuijlen zaterdag in het Philips Stadion en online te volgen

21 april De uitvaart van PSV-icoon Willy van der Kuijlen is zaterdagmiddag in het Philips Stadion. Bij de dienst voor ‘Mister PSV’ mag maar een beperkt aantal genodigden aanwezig zijn, maar deze is vanaf 12.00 wel online te volgen.