Reconstructie: hoe koffie bij Roger Schmidt thuis van Mario Götze een PSV’er maakte

Door Maarten Wijffels



Het is dinsdagmorgen, rond een uur of tien. De directie van PSV vergadert. Het gaat over wat men nog verwacht op de laatste transferdag. Ineens meldt Roger Schmidt zich telefonisch. De trainer heeft nieuws: hij is getipt dat Mario Götze beschikbaar is.



Götze, hmm, diens naam is een aantal weken eerder ook voorbijgekomen in de interne beraadslagingen. Maar toen in een voor PSV kansloze markt. ,,We dachten om heel eerlijk te zijn: dat zal nu vast niet anders zijn’’, vertelt technisch manager John de Jong. Maar goed, je hebt altijd je wildste dromen. En feit is: De Jong en collega-directeur Toon Gerbrands hebben deze zomer al meer spelers binnen zien komen die PSV ‘van zijn levensdagen nooit had kunnen halen’ zonder de coronacrisis plus het extra netwerk en de goede naam van de nieuwe coach.