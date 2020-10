Record voor Jong Oranje bij eenvoudige zege op Jong Gibraltar

Video & podcast De Boer wil vooral met een ‘helikop­ter­blik’ gaan observeren

6 oktober Bondscoach Frank de Boer staat direct voor een zware klus bij Oranje, met drie interlands in acht dagen, en met spelers die weleens lekkerder in hun vel hebben gezeten. De koers is voorlopig helder: Oranje gaat door op dezelfde weg.