Recordinternational Bruggink: ‘Eigenlijk moet je Jong Oranje helemaal overslaan’

EK Jong OranjeArnold Bruggink was net 18 jaar toen hij in september 1995 zijn debuut maakte voor Jong Oranje. De voormalig aanvaller uit Almelo kwam in vier jaar tijd tot 31 interlands en is daarmee, samen met Leroy Fer, nog altijd recordinternational.

,,Het is eigenlijk de bedoeling dat je Jong Oranje helemaal overslaat of dat je er maar korte tijd speelt en dan de stap naar het Nederlands elftal maakt. Ik ben er te lang blijven hangen, dat is wel duidelijk”, zegt de huidige analist van ESPN aan de vooravond van het EK, dat het huidige Jong Oranje van bondscoach Erwin van de Looi vanaf woensdag in Hongarije speelt.



Bruggink was een van de grote talenten in de jeugdopleiding van FC Twente en trainer Rob Baan liet de geboren Tukker al op zijn zestiende in het eerste elftal debuteren. In de zomer van 1997 volgde de overstap naar PSV, waar hij liefst zes jaar speelde en in het seizoen 1999/2000 liefst negentien keer scoorde in de eredivisie.

De doorbraak in Oranje bleef echter uit voor Bruggink. ,,Frank Rijkaard selecteerde me voor het eerst en ook bij Louis van Gaal zat ik daarna geregeld bij de groep. Maar verder dan twee interlands ben ik helaas niet gekomen.” In de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Ierland (2-2) debuteerde Bruggink begin september 2000. Zijn enige basisplaats volgde twee maanden later in een oefenduel met Spanje (1-2 winst).

Volledig scherm Arnold Bruggink (linksboven) als captain van Jong Oranje in 1999. Naast hem staan Mark Zegers, Niels Oude Kamphuis, Mark van Bommel, Kevin Hofland en Jan Vennegoor of Hesselink. Op de onderste rij: John de Jong, Kew Jaliens, John Nieuwenburg, Tim de Cler en Kiki Musampa. © ANP

,,Dat overkomt meer spelers. Er zijn ook jongens in Jong Oranje die nu niet direct in aanmerking komen voor het grote Oranje. Daarom moet je spelen voor Jong Oranje als een kans zien”, zegt de nu 43-jarige Bruggink. ,,Door goed te spelen bij Jong Oranje, ook op een eindtoernooi, kun je jezelf in de kijker spelen bij een buitenlandse club. En door het bij die club goed te doen, kun je juist wel weer in beeld komen bij het grote Oranje. Kijk naar Noa Lang bijvoorbeeld, hoe hij is opgeleefd sinds zijn overstap naar Club Brugge.”

Bruggink maakte met Jong Oranje zelf één EK mee, in 1998 in Roemenië. Onder anderen Ruud van Nistelrooij, Mark van Bommel, Fernando Ricksen, Mario Melchiot en Roy Makaay zaten toen ook in de selectie, die in de halve finale tegen Griekenland strandde. ,,Het EK van 2000 in Slowakije had ik ook mee kunnen maken, maar ik liep in aanloop naar dat toernooi tegen een schorsing aan waardoor ik de eerste duels op het EK niet zou kunnen spelen. Het had daarom voor de bondscoach niet veel zin mij mee te nemen.”

Van de huidige groep verwacht Bruggink wel wat. ,,De wedstrijden in de kwalificatie zijn nooit saai geweest. Van de Looi heeft er veel energie in gekregen. De eerste stap moet zijn dat ze volgende week de kwartfinales halen, dat zie ik ze wel doen.”

Jong Oranje begint de poulefase in Hongarije komende woensdag (21.00 uur) tegen Roemenië, nadat het grote Oranje om 18.00 uur heeft afgetrapt tegen Turkije bij de start van de kwalificatiereeks voor het WK 2022. Jong Oranje speelt daarna nog tegen Duitsland (zaterdag 21.00 uur) en gastland Hongarije (volgende week dinsdag, 18.00 uur).

Volledig scherm Arnold Bruggink met John de Jong en Jan Vennegoor of Hesselink tijdens een van zijn twee interlands voor het grote Oranje, op 9 juni 1999. © ANP