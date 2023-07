Recordinternational Wesley Sneijder opnieuw in gesprek met Ajax, nu over rol in technische staf

Ajax is in gesprek met voormalig spelmaker Wesley Sneijder (39) over een rol in de technische staf. Maurice Steijn wil het Ajax-gehalte in zijn staf nog wat verder opkrikken met het binnenhalen van de recordinternational. Vorig jaar voerde Sneijder ook al gesprekken met Ajax over een rol in de directie, maar die gesprekken liepen op niets uit.

Steijn had Sneijder al op de korrel toen hij bij Sparta werkte, maar tot een samenwerking kwam het toen nog niet. De 49-jarige coach uit Den Haag gaat al samenwerken met Saïd Bakkati en Hedwiges Maduro, maar Sneijder lijkt daar nu dus nog bij te komen.

Ajax is inmiddels in gesprek met Sneijder, die van 1991 tot 2007 voor Ajax speelde. Hij kwam tot 180 wedstrijden in de hoofdmacht, waarin hij goed was voor 58 goals en 47 assists. Sneijder vertrok in augustus 2007 voor 27 miljoen euro naar Real Madrid. De aanvallende middenvelder uit Utrecht groeide uit tot recordinternational van Oranje met 31 goals en 32 assists in 134 interlands.

Sneijder wordt na zijn oud-teamgenoten Hedwiges Maduro (38) en Urby Emanuelson (37) de derde oud-speler die deze zomer als trainer terugkeert bij de club. Emanuelson gaat fungeren als assistent-trainer van Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. Emanuelson wordt de rechterhand van Jong Ajax-trainer Dave Vos. Hij werd in januari aangesteld als trainer nadat John Heitinga was doorgeschoven naar de hoofdmacht na het ontslag van Alfred Schreuder.

Sneijder vorig jaar ook al in gesprek met Ajax

Wesley Sneijder zei in oktober vorig jaar al eens benaderd te zijn voor een functie bij Ajax. Hij werd kort na het vertrek van Marc Overmars gepolst door Ajax voor een functie in de directie. De Utrechter stond open voor gesprekken over een hernieuwde samenwerking, maar hoorde van de ene op de andere dag niets meer.

Sneijder zat vorig seizoen wekelijks op maandagavond aan tafel bij Veronica Offside. ,,We hebben wel gesprekken gehad, maar dat werd in één keer stopgezet. Daarna heb ik niets meer vernomen. Dat waren interne gesprekken, met wie dat was doet er voor nu even niet toe. Toen het boek eenmaal gesloten was, bleef het voor mij ook dicht’’, zei Sneijder daar aan tafel. Na het vertrek van Edwin van der Sar zijn de gesprekken met Sneijder nu dus weer geopend door Sven Mislintat, de nieuwe directeur voetbalzaken bij Ajax die afgelopen weekend de aanvoerders Dusan Tadic en Jurriën Timber zag vertrekken uit Amsterdam.

Sneijder was het na het beëindigen van zijn profloopbaan in 2019 bij Al-Gharafa in Qatar de afgelopen jaren vooral druk bij zijn club DHSC op het Sportpark Wesley Sneijder in de Utrechtse wijk Ondiep waar hij opgroeide. DHSC werd afgelopen seizoen tiende in de Vierde Divisie B, net onder de amateurs van Ajax.

Vorige week woensdag overleed Sylvia Sneijder, de moeder van Wesley, op 59-jarige leeftijd aan kanker.