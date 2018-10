Redan op schot bij Oranje -19

Van Dijk: We kunnen knokken, dat is ook belangrijk

22:58 Virgil van Dijk was trots op Oranje, dat vanavond met ongekende cijfers van Duitsland won. ,,Het was een goede pot van ons allemaal’’, sprak de aanvoerder van het Nederlands elftal na afloop bij de NOS. ,,We hebben hard gewerkt, 3-0 gewonnen en de nul gehouden. Heel mooi.’’