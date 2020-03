Redan zegt sorry en doneert geld na onhandig filmpje

Podcast | Cruijff versus Van Basten is een soort va­der-zoonstrijd

13:52 In de nieuwste aflevering van de AD Voetbalpodcast opnieuw een duel: Johan Cruijff versus Marco van Basten. De strijd, maar ook de carrières die niet los van elkaar te zien zijn. We horen Sjoerd Mossou, Freek Jansen en Hugo Borst. De presentatie is in handen van Hidde van Warmerdam en Etienne Verhoeff belde met Hugo.