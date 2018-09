Redt deze spits het dan wél als trainer?

Voorlopig drie keer niks bij Groningen, NAC en PEC

14:54 Drie clubs die de eredivisie nog niet zo lang geleden kleur gaven met sprankelend voetbal, bevinden zich nu in een crisis. Wat is er toch aan de hand met PEC Zwolle, NAC en FC Groningen? Insiders over het verval van de teams, die mogelijk een lang en zwaar seizoen degradatievoetbal voor de boeg hebben. ,,Wat ik nu zie, is nervositeit en vertwijfeling.''