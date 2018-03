Restantprogramma degradatiekandidaten

Poll: titelstrijd is weer open na afgang PSV

7:14 Na de zege van Ajax en de afgang van PSV is het gat na de 27ste speelronde in de eredivisie weer zeven punten. Dat is met nog zeven speelrondes voor het einde nog altijd riant of ruiken de Amsterdammers weer bloed? Hoog tijd voor de vraag: de titelstrijd is weer open na de afgang van PSV! Stem!