Return AZ - Vitesse

Europese droomreis al geslaagd, maar kan Feyenoord ook kroon op seizoen zetten?

In Tirana moet de Europese campagne van Feyenoord het zo gewenste einde krijgen. Arne Slot en zijn spelers moeten dan wel afrekenen met prijzenpakker José Mourinho en zijn AS Roma. ,,Dit is een uitdaging, geen last.’’

25 mei