Richairo Zivkovic (25) keert terug in de eredivisie

Richairo Zivkovic is terug in de eredivisie. De inmiddels 25-jarige aanvaller gaat aan de slag bij FC Emmen, waar hij een contract voor één seizoen tekent met een optie voor nog een seizoen.

Zivkovic gold als jeugdexponent van FC Groningen als een groot talent. In 2014 maakte hij als zeventienjarige voor ruim twee miljoen euro de overstap naar Ajax. Het lukte hem niet om door te breken in Amsterdam. Na verhuurperiodes bij Willem II en FC Utrecht nam KV Oostende Zivkovic in 2017 definitief over.

Na zijn Belgische avontuur volgden er meer buitenlandse avonturen. Te beginnen bij CC Yatai in China, later nog bij Sheffield United, Guangzhou City en Rode Ster Belgrado. Bij laatsgenoemde club vertrok hij deze zomer om nu dus terug te keren in de eredivisie bij FC Emmen.

,,Ik heb in het buitenland geweldige ervaringen gehad, maar de laatste tijd minder minuten gemaakt dan ik had gewild. Daarnaast wilde ik graag terug naar Nederland en FC Emmen biedt me die kans", licht Zivkovic zijn keuze toe op de officiële website van FC Emmen.

