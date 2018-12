Rienstra en Kobayashi missen tweeluik met Ajax

Heerenveen hervat de competitie op zondag 20 januari met een uitwedstrijd tegen Ajax. Vier dagen later gaan de Friezen weer naar Amsterdam, dan voor het duel in de kwartfinales van de KNVB-beker. Trainer Jan Olde Riekerink moet het in beide wedstrijden stellen zonder Rienstra en Kobayashi, twee vaste waardes in zijn elftal.