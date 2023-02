RKC-doelman schrikt van gescheld met kanker na duel met Ajax: 'Ik kan irritant zijn, maar laat het K-woord weg’

RKC-keeper Etienne Vaessen werd onaangenaam verrast toen hij zondagavond na de wedstrijd tegen Ajax (3-1 verlies) zijn telefoon aanzette. De 27-jarige Bredenaar zag dat hij via Instagram honderden verwensingen had gekregen met het woord kanker erin. ,,Noem mij gewoon klootzak of lul, maar laat dat K-woord gewoon weg.”

Vaessen leek met RKC lange tijd op weg naar een stunt in de Johan Cruijff Arena. De Brabanders stonden halverwege nog met 0-1 voor en zagen pas in de slotfase de hoop op een punt verdwijnen. Door behoorlijk wat tijd te rekken haalde Vaessen het bloed onder de nagels van een aantal supporters vandaan. ,,Ik kan echt irritant zijn in het veld. Mensen mogen mij dan ook voor alles uitmaken, maar laat dat K-woord gewoon weg”, zegt hij tegen Omroep Brabant.

Vaessen, al jaren vaste sluitpost bij de middenmoter in de eredivisie, reageerde zondagavond al door een aantal haatberichten te delen, met de begeleidende tekst: ‘Uitschelden oké... Hoort er allemaal bij, maar om nou altijd maar dat K-woord te gebruiken omdat je iets of iemand niet mag. Is allemaal niet nodig, het blijft maar een spelletje hè. #triestvolk’

Met die reactie hoopt hij mensen aan het denken te zetten. ,,Het moet gewoon verdwijnen. Ik vrees dat het lastig wordt en ik weet ook geen concrete oplossing. Maar hopelijk kan ik een bijdrage leveren door dit te plaatsen.”

Quote In elk bericht stond dat ik kanker moest krijgen, echt bizar Etienne Vaessen

De keeper is op een gegeven moment maar gestopt met het lezen van de berichten: ,,In elk bericht stond dat ik kanker moest krijgen of werd deze ziekte als bijvoeglijk naamwoord gebruikt. Echt bizar!” Het raakt Vaessen extra hard omdat Ralf Seuntjens, een goede vriend van hem, net hersteld is van lymfeklierkanker.

De doelman snapt als geen ander dat emotie bij topsport hoort: ,,Emotie hoort er een beetje bij. Na een opstootje met Xavi Simons van PSV kreeg ik ook berichten met mafkees. Daar moet ik zelfs om lachen. Maar wat er na Ajax gebeurde gaat écht te ver.”

Volledig scherm RKC-doelman Etienne Vaessen deelt de verwensingen aan hem gericht. © Instagram - Etienne Vaessen

De cijfers van de eredivisie

Bekijk onderaan dit artikel alle video’s over de eredivisie, alle uitslagen, het programma, de stand en alle statistieken (topscorers, gele en rode kaarten en assists). Check hier ons matchcenter!

Goal Alert

Mis geen goal: installeer gratis Goal Alert en ontvang tijdens wedstrijden binnen vijf minuten een melding én een video van elk doelpunt van je aangevinkte club. Volg ook al het (internationale) voetbal van vandaag in ons live voetbalcenter.

Programma eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Stand eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.