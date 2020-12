RKC doet met fraaie treffer uitstekende zaken in degradatiekraker tegen VVV

RKC begon de wedstrijd afwachtend en liet VVV het spel maken. De Venlonaren hadden daar moeite genoeg mee en gaven het initiatief na twintig minuten uit handen. De eerste echte kans van de wedstrijd was voor Cyril Ngonge. De rechtsbuiten van RKC kopte een goede voorzet van Ahmed Touba in, maar zag zijn inzet gekeerd worden door doelman Delano Van Crooy, die mocht keepen bij afwezigheid van Thorsten Kirschbaum, de VVV0-doelman die in Duitsland in quarantaine zit omdat hij in aanraking was gekomen met iemand die besmet was met het coronavirus.