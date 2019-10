RKC en Vitesse domineren ‘topclub-loos’ Elftal van de Week

SURPRISE EREDIVISIE Zonder bal is Vitesse op zijn best

9:09 VENLO - Vitesse is de surprise van het najaar in Nederland. Het Arnhemse ensemble betovert de liefhebber niet, maar vertoeft wel op plek drie in de eredivisie. De 4-0 zege bij VVV staat in alles symbool voor de super-seizoensstart van Leonid Sloetski’s equipe.