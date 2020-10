RKC: Geen nieuwe besmettingen vastgesteld

Ondaan op weg van Franse eerstedivi­si­o­nist naar NEC, aanvaller ‘blij terug in Nederland’

2 oktober NIJMEGEN - NEC heeft de broodnodige versterking in de voorste linie bijna binnen. De Nijmeegse eerstedivisionist gaat Terell Ondaan (27) huren van Grenoble Foot 38 dat uitkomt in de Ligue 2, het tweede niveau in Frankrijk.