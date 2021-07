RKC haalt voormalig Vitessenaar Alexander Büttner binnen: Achterhoeker tekent voor 1 jaar in Waalwijk

Büttner (32) was afgelopen seizoen het laatst actief voor de New England Revolution in de Major League Soccer in de Verenigde Staten. Hij zat sinds januari zonder club. De Doetinchemmer kwam op proef naar Waalwijk en speelde bijna een hele wedstrijd tegen Go Ahead Eagles.

De verdediger debuteerde in 2007 bij Vitesse in het betaalde voetbal. Vijf jaar later maakte de voormalige jeugdinternational een transfer naar Manchester United.

Na twee seizoenen in Manchester vertrok Büttner naar Dinamo Moskou, dat hem in het tweede seizoen verhuurde aan Anderlecht. In 2017 keerde hij terug bij Vitesse.