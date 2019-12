RKC moet winnen in degradatiekraker met Fortuna Sittard

ADO Den Haag snakt tegen FC Groningen naar zege

8:01 • ADO, 17de in d eeredivisie, snakt naar zege tegen nummer 10 FC Groningen. • De Hagenaars hebben in de laatste vier duels met FC Groningen slechts één keer gescoord. • Arbiter in het Car jeans Stadion is Joey Kooij. • Bekijk alle goals via Goal Alert!