RKC Waalwijk keert terug naar natuurgras

,,De overstap van kunstgras naar natuurgras is altijd een van onze grootste prioriteiten geweest. RKC Waalwijk staat voor voetbal en dat hoort op natuurgras”, zei algemeen directeur Frank van Mosselveld over het besluit voor het nieuwe voetbalseizoen.

RKC werd in 2014 16e in de eredivisie en degradeerde uiteindelijk omdat het in de derde ronde van de nacompetitie van Excelsior verloor. Vervolgens werd de grasmat ingeruild voor kunstgras.