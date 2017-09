RKC Waalwijk snoept punten af van koploper Jong Ajax

Net als tegen De Graafschap (0-0) speelde RKC ook op sportpark De Toekomst in het heringevoerde 4-3-3 systeem, maar dan met Nikki Baggerman op het middenveld (in plaats van Noël de Graauw) en Roland Bergkamp in de punt van de aanval (in plaats van Irvingly van Eijma).



Zoals verwacht nam Jong Ajax direct het initiatief, maar dat was niet voor lang. Scheidsrechter Martin Pérez floot namelijk al na 13 minuten af vanwege het onweer dat wel heel dichtbij kwam. Toen het onweer - en daarmee ook de hevigste regenbuien - waren overgetrokken, werd de wedstrijd weer hervat. Aan het spelbeeld veranderde niets: Jong Ajax domineerde, maar RKC kwam eigenlijk nauwelijks in de problemen. De eerste mogelijkheden waren zelfs voor de Waalwijkers: eerst werd een verraderlijke vrije trap van Paul Quasten door Jong Ajax-keeper Kostas Lamprou nog net uit de hoek getikt, uit de daaropvolgende corner kopte Jan Lammers voorlangs.



Jong Ajax, in verdedigend opzicht slordig en vooral gevaarlijk via stilstaande fases, sloeg in de 37ste minuut toch toe: Carel Eiting fopte Baggerman en schoot binnen (1-0). Op slag van rust waren de Amsterdammers via Dennis Johnsen dichtbij de 2-0, maar RKC-keeper Etienne Vaessen voorkwam dat met een stijlvolle redding.



Na de pauze liet RKC zich wat vaker zien op de helft van de Amsterdammers en dat leidde in de 55ste minuut tot de gelijkmaker. Jong Ajax slaagde er niet in een vrije trap weg te werken en Henrico Drost schoot de afvallende bal binnen: 1-1. Voor Jong Ajax het sein de duimschroeven weer wat aan te draaien, maar Vaessen ontpopte zich tot een niet te nemen horde voor de Amsterdamse beloften. Hij redde fraai op schoten van onder anderen Johnsen, Teun Bijleveld en Mateo Cassierra en werd in de slotseconden ook nog geholpen door de lat. Het leverde RKC een zwaarbevochten, maar zeer welkom punt op.