Rob de Wit over zijn hersenbloeding: ‘Van Basten en Van 't Schip schreven: wisten niet eens dat je hersens had’

Door Mikos Gouka



Het is de zomer van 1986 en er is post voor Rob de Wit. De linkerspits van Ajax is net vanuit Spanje teruggevlogen naar Nederland. Vanwege een hersenbloeding kan hij niet meer lopen, zijn smaak is verdwenen en praten gaat hem uiterst moeizaam af. Met een kaartje proberen zijn ploeggenoten van Ajax, onder wie Marco van Basten en John van ’t Schip, hem een beetje op te beuren. ,,We wisten niet eens dat je hersens had, schreven ze’’, zegt De Wit lachend. Voetbalhumor, een tikkeltje aan de harde kant.