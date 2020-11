Robben de komende weken buiten selectie FC Groningen

De 36-jarige aanvaller kampte de voorbije maanden vrijwel steeds met fysieke klachten, waardoor hij pas twee keer in actie kwam voor Groningen. ,,Voor de trainer en mijn medespelers is het ook niet leuk dat het bijna elke week over mij gaat, terwijl ik er niet bij ben", zegt Robben, die er daarom voor kiest om nu duidelijkheid te scheppen voor de komende periode. Hij blijft in ieder geval deze maand buiten de selectie van trainer Danny Buijs.



Robben stopte vorig jaar als profvoetballer, maar besloot afgelopen zomer om toch zijn rentree te maken bij zijn jeugdliefde FC Groningen. De nummer 10 viel echter geblesseerd uit in de eerste competitiewedstrijd, tegen PSV, en kwam daarna alleen tegen FC Utrecht nog even als invaller in actie.