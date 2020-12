Robben komt dit kalenderjaar niet meer in actie bij FC Groningen

De kwetsuur is een volgend hoofdstuk in de weinig succesvolle terugkeer van de 36-jarige Robben op de voetbalvelden. De aanvaller van Bayern München nam in 2019 afscheid, maar keerde afgelopen zomer verrassend terug bij zijn oude liefde FC Groningen. Wegens blessureleed bleef de rentree slechts bij twee kortstondige optredens. ,,Het loopt nog niet zoals ik zou willen’’, zegt Robben er zelf over.



Lang was niet duidelijk waar de lichamelijke problemen van Robben lagen; FC Groningen en de aanvaller zelf zwegen daarover. Gevreesd werd dat de Groninger wederom pijn zou hebben in zijn lies. In de openingswedstrijd tegen PSV liep Robben een liesblessure op en van dat lichaamsdeel had hij ook last in zijn laatste contractjaar bij Bayern.