Robben sluit terugkeer in Oranje tijdens EK 2020 niet uit

,,Ik weet het niet. Je weet nooit wat de toekomst in het voetbal brengt. Misschien ben ik over twee jaar nog wel topfit en kun je nog een EK meemaken. Het is wel zo dat ik nu de interlandperiodes heb om even bij te tanken. Maar ik sluit het EK niet uit'', aldus Robben, die bij Bayern München nog een contract heeft tot 2018.

,,Misschien plak ik er bij Bayern nog een jaartje aan vast. Maar ik bekijk het echt per seizoen. Het is ook vooral of ik er nog lol in heb. Dit kost wel veel energie en het vergt veel van je lijf. Je moet er hard voor werken en het komt me niet aanwaaien. Op een gegeven moment moet je ook zeggen: het is leuk geweest."

Robben speelde 96 interlands en scoorde daarin 37 keer.

Het EK voetbal in 2020 wordt vanwege het 60-jarig bestaan van de UEFA in dertien Europese landen afgewerkt. De Arena in Amsterdam is een van de stadions waar EK-wedstrijden worden gespeeld.

Volledig scherm Arjen Robben loopt zijn ereronde met zijn zoontjes Luka en Kai Robben na de interland tegen Zweden. © Pim Ras Fotografie