Robin van Persie gaat op voor hoogste diploma: ‘Trainer van Feyenoord zou geweldig zijn’

'ongekend dieptepunt' Boze PSV-fans hangen spandoek op bij woning Femke Halsema: ‘Je zoon is een crimineel, niet wij’

Een aantal PSV-supporters heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een spandoek opgehangen bij de woning van burgemeester Femke Halsema van Amsterdam. Ze zijn boos omdat er geen PSV-supporters bij het uitduel met Ajax van zondag mogen zijn. De gemeente Amsterdam spreek haar afschuw uit over de intimiderende actie, maar over aangifte doen is nog geen besluit genomen.

6 november