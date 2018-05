Roda JC degradeert voor tweede keer in clubhistorie, Almere City door

Roda JC is voor de tweede keer in de clubhistorie gedegradeerd uit de Eredivisie. De ploeg van trainer Robert Molenaar verloor vanavond in Kerkrade met 1-2 van Almere City, dat het in de finale van de play-offs gaat opnemen tegen De Graafschap.

Voor de Limburgers is het de tweede keer dat ze degraderen. In 2014 eindigde Roda als laatste en degradeerde rechtstreeks. In de heenwedstrijd in Almere werd het donderdag nog 0-0, maar vanavond ging het helemaal mis voor de ploeg van trainer Robert Molenaar.



Na een vreemde fout van Roda JC-doelman Hidde Jurjus schoot Silvester van der Water de ploeg van coach Jack de Gier na een halfuur spelen op 0-1. Dani Schahin kopte Roda in het begin van de tweede helft nog op gelijke hoogte, maar de thuisploeg kon de bevrijdende tweede treffer niet meer maken. Vlak voor tijd schoot Faris Hammouti op aangeven van Tom Overtoom de 1-2 binnen.



Almere City speelt in de finale van de play-offs tegen De Graafschap om promotie. De andere finale in de play-offs gaat komende week tussen Sparta en FC Emmen.