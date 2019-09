Roda JC in de ban van dubieuze Mexicaan: ‘We hopen op een nieuwe Nol Hendriks’

video Kadioglu maakt nieuwe start: ‘Bij Fenerbahçe is het hele stadion met 50.000 man het sfeervak’

13:51 ZEIST - Als hij de armen over elkaar slaat, spannen de korte mouwtjes van zijn shirt zich om de bovenarmen. ,,4 kilo spieren erbij’’, zegt Ferdi Kadioglu. ,,Bij Fenerbahçe doen we veel krachttraining.’’ De Arnhemmer is voor de EK-kwalificatiewedstrijd van Jong Oranje tegen Jong Cyprus (dinsdagavond in Doetinchem) even terug in Nederland.