Roda JC roept op tot eenheid na felle kritiek Schahin richting publiek

In het Parkstad Limburg Stadion werd er gisteren af en toe gefloten. Lange tijd ging Heerenveen aan de leiding in Kerkrade door een doelpunt van Henk Veerman. ,,We zitten in een zware periode, maar we krijgen geen steun van hen. Het was vandaag 11 tegen 12”, zei Schahin tegen de NOS. Na zijn gelijkmaker maakte hij zich met zijn gebaar niet populair bij de aanhang. De Duitser werd direct uitgefloten.



,,Zo hoort het niet. Iedereen moet beseffen wat voor seizoen spelen wij spelen. Afgelopen seizoen zijn we bijna gedegradeerd en ook dit seizoen krijgen we het weer zwaar. Mensen moeten snappen dat we hun steun nodig hebben. Vandaag was een overwinning van het team, maar niet voor de fans. Wij hebben alle steun nodig, niet dat gefluit”, aldus Schahin.