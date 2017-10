Roda wil aanklampen bij NAC

Belangrijke trip naar Limburg voor NAC

8:01 Om de bejubelde seizoensstart door te trekken, is het voor NAC zaak een goed resultaat in Kerkrade te behalen. Zeven punten wist Stijn Vreven tot nog toe binnen te harken met de Bredase promovendus, maar een verlies in Limburg betekent dat de gevarenzone weer om de hoek ligt. De wedstrijd tussen de nummer 17 en 14 van de eredivisie gaat om 18.30 van start.