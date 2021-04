Rode kaart Janssen geseponeerd: alleen schorsing voor tirade over ‘arrogant ventje’ Kooij

,,Deze jongen kan gewoon niet fluiten. Het is gewoon verschrikkelijk", zei Janssen over ‘arrogant ventje’ Kooij, die de Fortuna-speler een rode kaart gaf in de met 1-3 verloren thuiswedstrijd tegen FC Emmen. De arbiter beoordeelde het vasthouden van de verdediger als voldoende voor een uitsluiting, maar Fortuna ging dus met succes in beroep.



,,De tuchtcommissie achtte het voldoende bewezen dat er geen sprake was van het ontnemen van een duidelijke scoringskans. Daarbij was de schuine positie van de bal ten opzichte van het doel en de nabijheid van doelman Yanick van Osch en verdediger Martin Angha van belang", zo geeft Fortuna Sittard uitleg over het besluit van de tuchtcommissie om de rode kaart te seponeren.



Het veelbesproken interview van Janssen bij ESPN leverde de verdediger wél een schorsing op. De aanklager beoordeelde deze als niet toelaatbaar. Fortuna Sittard heeft het schikkingsvoorstel geaccepteerd, waardoor de Venlonaar alleen de wedstrijd tegen ADO Den Haag mist.