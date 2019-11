'Rode kaart’ tegen racisme bij Excelsior - Volendam

Bicentini met Curaçao verzekerd van deelname aan Gold Cup in 2021

14:55 WILLEMSTAD - De voetballers van Curaçao hebben zich geplaatst voor de Gold Cup in 2021. De ploeg van de Wijchense bondscoach Remko Bicentini en voormalig Vitesse-doelman Eloy Room eindigde in groep D van de Concacaf Nations League op de tweede plaats. Daarmee pakte het elftal een ticket voor het prestigieuze toernooi, dat in de zomer van 2021 wordt georganiseerd.