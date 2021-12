Roger Schmidt haalt kletsnat pak met PSV: ‘Ik vond ons niet de mindere’

Trainer Roger Schmidt van PSV was donderdag na de 3-0 nederlaag van zijn ploeg tegen Real Sociedad niet hard voor de Eindhovense spelers, hoewel zij en hij letterlijk en figuurlijk een nat pak haalden in Spanje.

,,Wij waren niet de mindere vanavond”, zei de coach na afloop van de wedstrijd. ,,We hebben door fouten verloren. Voor de 1-0 staan we niet goed, bij de 2-0 lijdt Érick Gutiérrez zijn enige balverlies en na de rode kaart zijn we gezien.”

Volledig scherm Roger Schmidt tijdens het duel met Real Sociedad. © ANP

Over scheidsrechter Felix Zwayer, die nogal kwistig strooide met gele kaarten, zei Schmidt niets. ,,Ik heb de actie voor de rode kaart ook nog niet gezien, om eerlijk te zijn. Daarom kan ik er niks over zeggen. Ik denk niet dat zij beter waren dan wij en onze fouten goed gebruikt hebben. We hadden controle over de wedstrijd en veel balbezit.”

Schmidt vindt niet dat PSV het anders had moeten aanpakken en dat PSV minder offensief had moeten spelen, iets waar Real Sociedad op kon counteren. ,,Achteraf kunnen dingen altijd anders. Ik vind onze aanpak nog altijd een logische. Wij geloven in onszelf en controleerden de wedstrijd ook met onze pressing. Alleen hadden we vanuit het het balbezit meer in de zestien van de tegenstander moeten creëren. We spelen dit voetbal omdat onze stijl actief is en ik geloof dat dit de goede aanpak is en niet dat negentig minuten verdedigen baat. Dat is niet de beste stijl voor ons. Ik hou hiervan en accepteer dat het soms ongelukkig uitpakt en niet alles lukt. Individuele fouten hebben niets met de aanpak te maken.”

Noni Madueke raakte bij PSV opnieuw geblesseerd en dat deed ook Schmidt pijn. ,,Het was niet onze dag, om eerlijk te zijn. We moeten dit checken. De plek op het veld zag er niet uit als een plek om een spierblessure op te lopen. Wat een pech voor Noni, juist nu hij zo hard gewerkt had om weer terug te komen.”