Roger Schmidt pakt door bij PSV

Nieuwe heren, nieuwe wetten in Eindhoven. ‘Pressingtrainer’ Roger Schmidt moet met PSV weer meedoen om de titel en dat belooft spektakel op het veld en daarbuiten. De make-over in Eindhoven is momenteel nog in volle gang en tot 6 oktober valt op de transfermarkt nog het nodige vuurwerk te verwachten.

PSV werkt via een duidelijke volgorde naar het voltooien van de transformatie die de ploeg weer moet laten concurreren met Ajax. Eerst vulden algemeen directeur Toon Gerbrands en technisch manager John de Jong de nieuwe technische staf in. Naast Schmidt zitten daarin bijvoorbeeld Lars Kornetka, een erkende naam uit de Red Bull-school. Boudewijn Zenden en André Ooijer zorgen voor PSV-bloed en laatstgenoemde houdt de lijn naar de jeugdopleiding open, waar de vorige coach Ernest Faber weer de scepter zwaait.

Aan de boom schudden

Door de corona-crisis zag PSV miljoenen aan inkomsten verdampen en daardoor kan John de Jong niet alle met Schmidt doorgesproken plannen waarmaken. Zijn wens om een meevoetballende keeper aan te trekken, is inmiddels gehonoreerd. De van RB Leipzig gehuurde Yvon Mvogo moet de komende twee seizoenen van achteruit voor impulsen zorgen en voorbereiden dat PSV goed via de as kan doorkomen. Daarnaast is Philipp Max op papier een stevige versterking. De 26-jarige Duitser was de droomkandidaat van de directie, scouting en technische staf van PSV voor het versterken van de onderbezette linkerkant van de defensie.