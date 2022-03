Roger Schmidt ziet enorme waarschuwing voor PSV: ‘Als wij niet alles geven, liggen we eruit’

SamenvattingPSV-trainer Roger Schmidt was donderdagavond na afloop van PSV-FC Kopenhagen een stuk rustiger dan tijdens de wedstrijd, die een spektakelstuk opleverde en een 4-4 einduitslag. Vooral door fouten van PSV was er naar zijn mening iets te veel spektakel. Ook vond de coach dat PSV voor rust niet het gewenste niveau haalde en daar na de pauze pas verandering in aanbracht.

,,In de eerste helft heb ik van ons niet de intensiteit gezien die in een wedstrijd als deze nodig is. Breng je die op dit niveau niet, dan ga je er in deze fase van een Europees toernooi uit. Zo simpel is het gewoon. Ik heb van tevoren gezegd dat FC Kopenhagen een goed team is en misschien is iedereen daarvan nu ook echt doordrongen. Als wij honderd procent zijn, kunnen wij het gewenste resultaat boeken. Denken we dat we het op tachtig procent af kunnen en met wat joggen, dan ben je gezien.”

PSV maakte de ene na de andere fout, waardoor FC Kopenhagen vier keer kan scoren. Bij de eerste goal gaf Noni Madueke een bal zomaar weg en bij treffer twee was het Joey Veerman die in de fout ging. Schmidt wisselde hen in de rust. ,,Niet om ze te straffen, maar ze zaten niet in de wedstrijd.” Ook de derde goal gaf PSV wel erg makkelijk cadeau aan FC Kopenhagen, omdat Joël Drommel niet kwam bij een corner. Tussendoor had Cody Gakpo met het hoofd gescoord.

Goede hand van wisselen

,,Na rust deden wij het stukken beter”, vond Schmidt, die Mario Götze de beste man vond. ,,Wij hebben hem echt heel hard nodig in dit soort wedstrijden blijkt telkens weer.” De trainer had een goede hand van wisselen, want naast Gakpo scoorden de invallers Ritsu Doan en Eran Zahavi. Het leek met een pure aanvaller in de punt een stuk beter te gaan dan zonder, hoewel Schmidt ook vond dat dat te maken had met de manier waarop PSV zich manifesteerde aan de bal. ,,Cody was na rust ook veel dwingender aanwezig.” Door een fout van Ibrahim Sangaré was er tussendoor nog gescoord door FC Kopenhagen, waardoor het uiteindelijk 4-4 werd. ,,Ik heb hem eruit gehaald omdat ik nog een keer aanvallend wilde wisselen”, aldus de coach.

Veerkracht

Volgende week weet PSV wat het kan verwachten. De Denen zijn zonder twijfel gewaagd aan PSV en overklasten de Eindhovenaren zelfs voor rust. Daarna waren er fases waarin PSV er overheen had kunnen lopen. ,,Uiteindelijk missen we ook nog een penalty, maar goed. Als je met 1-3 de rust ingaat en uiteindelijk eindigt op 4-4 kun je niet helemaal ontevreden zijn. In het team zit zeker veerkracht en ik heb ook gezien dat bijvoorbeeld Mauro Júnior alles gaf om een goal te voorkomen. Dat heb je als ploeg soms nodig, zo'n moment. Het publiek heeft ons zeker gesteund om na rust het beste uit onszelf te halen.”