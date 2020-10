Roger wordt de redder van ‘Mootje’

Interview Donyell Malen: ‘Tussenjaar? Heb niks met dat woord’

7:00 Donyell Malen (21) was al terug bij PSV. En komende week ook bij Oranje, want de spits is na zijn lange knieblessure voor het eerst weer geselecteerd. Hij kijkt nu terug en vooruit, met het bierviltje van Mino Raiola in zijn hoofd. ,,Ik heb de andere kant van de medaille gezien.’’