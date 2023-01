Ronald Koeman breekt met 5-3-2-systeem: ‘Momenten bij WK dat ik dacht: dit moet anders’

,,In principe gaan we terug naar het systeem dat we eerder hebben gespeeld”, doelde Koeman op de periode tussen 2018 en 2020, toen hij Oranje voor de eerste keer als bondscoach leidde. ,,Ik verander ook wel eens van systeem, maar het basissysteem gaan we met vier verdedigers vormen.”

Louis van Gaal, de voorganger van Koeman, liet Oranje de afgelopen jaren met drie centrale verdedigers en twee aanvallende backs voetballen. Volgens hem was dat de enige manier om wereldkampioen te worden. Met Van Gaal op de bank werd Nederland anderhalve maand geleden in de kwartfinales van het WK uitgeschakeld door Argentinië. De latere wereldkampioen nam de strafschoppen beter na een gelijke stand na reguliere speeltijd en verlenging (2-2). ,,Er waren bij het WK best momenten dat ik dacht: dit moet anders. In Nederland proberen we attractief te voetballen én 20 duels ongeslagen te blijven. Het zou ongelooflijk zijn als mij dat lukt.”

Koeman liet Oranje in zijn eerste interlands als bondscoach ook soms met vijf verdedigers spelen. ,,Maar we kwamen toen ook een paar keer in de problemen. We kwamen soms spelers op andere posities op het veld tekort. Ik heb al met enkele spelers gesproken, het is daarbij ook over het systeem gegaan. Je moet ze zelf maar vragen wat ze daarvan vinden.”

Koeman werd begin 2018 voor het eerst aangesteld als bondscoach van het Nederlands elftal, als opvolger van Dick Advocaat. Onder leiding van zijn voorgangers wist Oranje zich niet te kwalificeren voor het EK van 2016 en het WK van 2018. Met Koeman op de bank bereikte de nationale ploeg de finale van de Nations League.

De voormalige coach van Vitesse, Ajax, Benfica, PSV, Valencia, AZ, Feyenoord, Southampton en Everton leidde Oranje ook naar het EK 2020, dat vanwege corona pas in de zomer van 2021 werd gespeeld. Koeman was toen al vertrokken. De oud-verdediger aanvaardde een uitnodiging van zijn droomclub FC Barcelona om daar als hoofdtrainer aan de slag te gaan. Hij tekende in Catalonië voor twee seizoenen, maar werd na ruim een jaar al weer ontslagen.

Koeman keert op 24 maart terug op de bank bij Oranje in de uitwedstrijd tegen Frankrijk. Dat is het eerste duel in de kwalificatie voor het EK van 2024 in Duitsland. Griekenland, Ierland en Gibraltar zijn de overige tegenstanders van Nederland in de poule. Oranje strijdt komende zomer in eigen land voor de eindzege in de Nations League. Kroatië, Italië en Spanje hebben zich ook geplaatst voor de finaleronde.

