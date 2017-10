Koeman: Oranje ideaal vervolg van mijn carrière

Dolblije Martens: Hier werk je zo hard voor

10:23 Lieke Martens was uiteraard zeer vereerd met de uitverkiezing tot beste voetbalster van de wereld. ,,Het is ongelooflijk. Hier werk je zo hard voor'', zei ze in een filmpje op het Twitteraccount van de OranjeLeeuwinnen. Bondscoach Sarina Wiegman werd ook nog gekroond tot beste coach van het jaar van een vrouwenteam. Martens: ,,Dat we allebei een prijs winnen is helemaal super. Sarina is gewoon een topcoach. Als je ziet hoe ze met ons naar het EK heeft gewerkt. Ze kent elke speelster door en door.'' Onder leiding van Wiegman veroverde Oranje afgelopen zomer de Europese titel.