Ronald Koeman sluit terugkeer bij Oranje niet uit: ‘Maar ik ga niet solliciteren’

,,Je wordt bondscoach om ook een eindtoernooi mee te maken. Dat ontbreekt”, zegt Koeman daar in een nieuw seizoen van Videoland-serie Força Koeman verder over. ,,Als ik daar ooit weer een kans voor krijg... Ik ga niet solliciteren, maar dat is wel een gemisje. Wie weet komt dat nog een keer. Dat past misschien nog wel het beste bij mij: niet iedere dag op het veld staan.”

De Koemans hebben hun woning in Naarden verkocht, maar zullen in Noordwijk een pied-à-terre in Nederland houden. Uitgerekend de badplaats waar de huidige bondscoach, Louis van Gaal, ook een deel van het jaar verblijft. ,,Van Gaal is heel belangrijk geweest voor Oranje’’, zegt Koeman. ,,Hij heeft voor duidelijkheid gezorgd. Zijn gezag en ervaring hebben duidelijk invloed gehad, Memphis en Frenkie zeggen me dat ook. Wel ben ik benieuwd hoe het op het WK zal gaan, als hij inderdaad nog met een ander systeem wil gaan spelen.’’